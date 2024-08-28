明華園當家台柱孫翠鳳，近年來鮮少接受媒體專訪；應多年老友陳文茜的邀請，上《茜問》 暢談如何從一個根本不會講台語的外省姑娘，搖身一變成為歌仔戲團的當家台柱。孫翠鳳透露，當初為了扮演好男生，從行為舉止各方面都將想辦法將自己內化成男生，當年仿效的對象是胡志強、馬英九。陳文茜聽了大吃一驚，開玩笑說：「馬英九怎麽像男人呢？」孫翠鳳說：「我從電視上看到胡志強，覺得他反應快又幽默，馬英九非常溫文爾雅，如果我要演書生，我就會看他文雅的那一面 。」

孫翠鳳在戲台上扮演皇帝已成了她的金字標章，一舉手一投足都霸氣十足。孫翠鳳在《茜問》中透露，剛開始反串演出時，為了訓練自己，就算私底下也都讓自己完全沉浸在男性的思維當中，並且剪短頭髮、不穿裙子只穿牛仔褲，甚至跟老公陳勝福走在路上，都很自然地跟他勾肩搭背。直到有一天老公陳勝福受不了，跟孫翠鳳抱怨：「保留給我一點福利，我不希望跟一個男人同睡在一張床上」，孫翠鳳才意識到自己入戲太深。

孫翠鳳扮小生，仿效對象是胡自強和馬英九。（圖／中時資料照）

孫翠鳳見到老友陳文茜後，話匣子一開停不了，且透露其實跟老公陳勝福結婚可說是陰錯陽差，因為本來孫媽媽是要幫陳勝福相親，沒想到相親到最後，心中屬意的是每次都陪同約會的孫翠鳳，她說：「那時候其實我打心眼裡頭覺得不行，完全沒有來電，因為那時陳勝福很土，直到有一次我為了想捉弄他， 帶他去參加學校的舞會，他很認真的學，說他要跟上我的腳步，並為我去嘗試 他根本不敢穿的衣服風格，那時我真的被感動到才漸漸看上他。」

胡志強（右2）曾和孫翠鳳（左2）、郝龍斌（右）、陳文茜粉墨登場。（圖／中時資料照）

回首過往，孫翠鳳笑說一開始嫁入明華園，還沒意識到是嫁入了一個非常傳統的家族。每次從台北回夫家總是穿著迷你裙、露背裝，這樣的穿著在鄉下地方可是離經叛道，孫翠鳳說：「當時我婆婆叫我嫂嫂跟我講，以後回家裙子穿長一點、衣服穿多一點，因為左右鄰居都會跑出來看你，我才意識到，我這樣穿著引起騷動，唱歌仔戲的倫理道德都很保守。」孫翠鳳精彩的人生故事讓陳文茜聽的聚精會神，直呼好羨慕，2個人笑稱有機會要來交換人生，體驗各自的精彩。