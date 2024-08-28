目前全球玩具市場的停滯，例如芭比娃娃製造商美泰(Mattel)和孩之寶(Hasbro)的銷售不溫不火，與樂高的銷售激增形成鮮明對比。

屬於家族企業的樂高公司表示，今年上半銷售年增13%，達到310億丹麥克朗(約46.5億美元)。相較之下，樂高去年同期銷售年增僅1%，2022年則年增17%。

執行長Niels Christiansen表示，公司的表現顯著優於整體玩具市場，並且以相當高的速度搶佔市場份額。

樂高1~6月營業利益成長26%，達81億克朗。

執行長預計，2024年銷售將實現兩位數成長，高於先前財測的個位數成長率。

樂高計畫在今年新開設約100家門市商店，較往年略少，門市總數將超過1100家。

Christiansen說：「現在在中國開設的門市數量略為減少，因為我們看到那裡的消費者有點猶豫不前」。

相反的，公司已將重點轉向歐洲和北美市場，因為那裡的需求強勁。