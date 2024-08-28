動物行動醫療站迄今已滿5年，累積服務5253隻動物。（新北市動保處提供）

「新北市政府動物保護防疫處」官網及臉書官方粉絲專頁有詳細巡迴場次及時段。（新北市動保處提供）

新北市動保處每月安排20場巡迴醫療，包含狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等，提供10個醫療資源較缺乏的行政區就近看診，服務迄今已滿5年，累積服務5253隻動物。

動保處行動醫療巡迴服務結合新北市獸醫師公會，媒合專業獸醫師前進轄內動物醫療資源較缺乏的石碇、坪林、烏來、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山及萬里共10個行政區，設立行動醫療站服務飼主。服務收費一般門診為250元、狂犬病疫苗注射為150元，寵物登記則免費。

家住三芝的飼主張小姐說，由於三芝沒有動物醫療院所，帶狗狗就醫都要跑很遠，自從有了巡迴醫療服務，真的很方便，感謝動保處推動這項政策。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，與動保處長期合作媒合專業獸醫師參與巡迴醫療服務，確保民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等需求時，有更便利的管道，願成為飼主最強而有力的後盾，讓新北的寵物都能健健康康陪伴飼主。

動保處表示，新北市友善動物，透過行動醫療站展現對動物福利關懷，呼籲飼主把握巡迴場次，替毛寶貝辦理寵物登記，並且定期幫毛寶貝施打疫苗、驅蟲等相關的防疫措施，避免傳染病傳播，為毛寶貝打造最佳保護力。