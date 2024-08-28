台南市境外移入登革熱出現第15例，衛生局派員前往前往個案居住地周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

出國旅行小心蚊子叮咬！台南市28日新增1例境外移入登革熱病例，北區一名20多歲女子前往印尼自助旅行，26日返台，隔天就出後眼窩痛、發燒、肌肉痛、關節痛及頭痛等症狀，前往診所就醫也主動告知旅遊史，醫師通報、採檢送驗，今天PCR檢驗確診，也是南市登革熱境外第15例，定點醫師揪出來的第3例個案。

台南市今年入夏以來，迄仍維持零本土登革熱病例，但境外移入病例已較去年同期多，針對該起個案，衛生單位第一時間已前往個案居住地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，北區區公所防疫團隊立即動員里、鄰長及志工進行環境孳生源清除，並規畫相關化學防治作業。

衛生局指出，這名居住北區20餘歲女性剛從大學畢業，偕伴出國自助旅行，8月16日至8月26日前往印尼自助旅行，26日返國後返回住處休息，27日出現後眼窩痛、發燒、肌肉痛、關節痛及頭痛等症狀，隨後前往陳文峯耳鼻喉科診所就醫，陳文峯醫師通報和採檢送驗，28日PCR檢驗確診。

衛生局指出，台南市從今年4月1日起建置定點醫師監測計畫，推廣基層醫院診所實施登革熱NS1快速檢驗、快速診斷、快速通報，縮短傳染性疾病隱藏期，讓防疫團隊早期介入執行系統性的防蚊、滅蚊等防疫措施，陳文峯耳鼻喉科診所也加入行列，及時使用登革熱NS1快篩檢驗並快速通報，避免疫情於社區環境擴散蔓延。

依據疾病管制署資料顯示，截至8月28日，全台已累計182例登革熱境外移入病例，其中台南市有15例，感染國家主要來自印尼、泰國及馬來西亞等東南亞國家為主。隨著本周五將開學，鑑於校園有許多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，登革熱防治中心也呼籲學校訂定完善校園登革熱防治計畫，落實校園周遭環境孳生源巡檢和高風險積水點管理，避免病媒蚊孳生。