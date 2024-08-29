一名菲籍移工26日入境來台，準備前往竹科工作，因24日即有症狀，且入境後因發燒不退，新竹縣衛生局接獲入境通報，該名菲籍移工在宿舍過夜後，27日即由仲介送醫住院治療，新竹縣環保局委託寶山鄉清潔隊協助清消宿舍區域，目前該名移工仍於醫院隔離中。

衛生局指出，該名移工為首度來台工作，24日人在菲律賓時即有症狀，26日來入境台灣時，有發燒症狀，馬上通報採檢。不過當晚該名移工仍入住寶山鄉的宿舍，27日仍不舒服，由仲介帶往醫院治療病住院。衛生局及環保局委請清潔隊協助於移工宿舍區域內外清消。

衛生局解釋，由於登革熱有病毒血症期，計算起始為發病前1日及後5日，該期間有病媒蚊傳播風險，衛生局也建議醫院持續住院收治。

目前新竹縣從今年起共有7例登革熱案例，全數均為境外移入案例，其中本國人及外籍人士各占一半，國人為東南亞旅遊回台帶回，外籍為外配、建教合作學生以及移工。衛生局也表示，竹縣在5月已舉辦跨局處會議，做好因應突發狀況的準備。