台中市垃圾量逐年增加，市議員劉士州28日在議會臨時會批評，環保局3年來推動垃圾減量，但愈減愈多。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市垃圾量逐年增加，市議員劉士州28日在議會臨時會批評，環保局3年來推動垃圾減量，但愈減愈多，增幅近3成，不如不要做，建議要採隨袋徵收。環保局指出，隨袋徵收費用較隨水費徵收便宜近半，垃圾減量措施若搭配經濟誘因，效果才會出來。

劉士州說，根據審計處報告，環保局3年來推動垃圾減量措施，但一般垃圾生產量急遽上升，為六都最高，今年甚至增加26.51％，多了近3成。

此外，減塑措施推動多年，資源回收品愈來愈多，審計處不用處罰嗎？環保局3年來錢花那麼多錢，垃圾反而更多。劉士州反譏垃圾減量政策不推動還好，推動反而適得其反，建議要採隨袋徵收。

審計處長吳錦祥指出，垃圾一直再增加，掩埋場都快滿了，環保局應該想辦法，讓市民遵從，目前會持續監督。

台中市垃圾量逐年增加，市議員劉士州28日在議會臨時會批評，環保局3年來推動垃圾減量，但愈減愈多。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

環保局長陳宏益表示，針對家用垃圾會採取破袋檢查，另樹枝、樹葉也列為資源回收，垃圾減量措施若搭配經濟誘因，效果應該會出來。

市議員陳俞融反問何謂「經濟誘因」？陳宏益說，就是民眾垃圾若願減量，可有便宜的收費方式，由於目前垃圾隨水費徵收比較貴，許多民眾都不清楚，只認為若自掏腰包買垃圾袋難接受，其實，隨袋徵收較便宜，若依台北、新北市經驗，每戶每年會減少1半清潔費，大約1000元。