新北市海山警分局本月1日獲報板橋區莊敬路發生搶奪案，員警火速趕抵，見雙方當事人皆在場，了解後得知，2人係以撿拾資源回收物為生的街友，因擔心對方獨吞回收物品，故當街發生拉扯，被路人誤以為發生搶案。

據了解，均為街友的50歲王姓男子與60歲邱姓男子，1日下午一同到板橋江北重劃區收集資源回收物，在某工地收穫1塊白鐵蓋，2人本說好當天一起拿去賣給資源回收場，所得平分；但2人行經莊敬路時，邱男突然變卦，表示要明天再去變賣白鐵蓋，王男認為邱男有意獨吞，雙方爆發口角。

邱男不理會王男，騎腳踏車載著白鐵蓋逕自離開，王男追趕將邱男攔下，2人發生拉扯。路人見狀，立即向警方報案，指稱發生搶奪案。員警到場了解過程後，確認並非搶奪案，但為釐清案情，仍特地前往工地詢問白鐵蓋來源，經工地主任證實，白鐵蓋確實是廢棄物。

邱男認為王男限制他行動，向警方控告王男涉嫌強制罪。偵訊後，警方依強制罪嫌將王男函送新北地檢署偵辦。