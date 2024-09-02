警方查扣空氣鋼珠手槍1把。（警方提供）

新北市板橋警分局員警今（2日）晚間7時許巡邏至板橋廣權路，見1輛自小客車違停，車旁1名打赤膊男子形跡可疑，遂上前攔查，該名男子藉故上車拿證件，突然發動車輛倒車再向前疾駛，撞倒4台警用機車及擦撞3輛自小客車，企圖逃逸，但行駛僅10餘公尺，即遭員警拖下車逮捕，經查該男子為45歲江姓通緝犯，全案依法送辦。

據了解，江姓男子因傷害案通緝中，今晚與3名友人同車在路上閒晃，於板橋廣權路遇警方攔查，江男假意配合盤查，實則找機會脫逃，先向員警謊稱回車上拿證件，隨後迅速發動車輛企圖逃逸，但因當時前方有停等紅燈車輛阻擋，加上員警奮不顧身與江男拉扯，最終強行將江男拖下車，壓制逮捕。

警方在車內查獲空氣鋼珠手槍1把，安非他命吸食器1組，全案依傷害通緝、妨害公務、毀損公物、公共危險、毒品罪嫌將江嫌移送偵辦，另空氣鋼珠手槍依社會秩序維護法送辦。

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