高雄34歲郭姓女子為橋頭地院及橋頭地檢所發布的洗錢防制法、詐欺、毒品通緝犯，27日她在前金區中華三路遇上員警，面露慌張的她，引起警方關注並上前詢問身分，沒想到郭女一時情急下謊報妹妹身分，但因住址未背熟馬上就被警識破，警方還在她身上搜出安非他命、咖啡包、搖頭丸、梅錠等多種毒品，全案移請高雄地方檢察署偵辦。

27日下午1時許，郭女前往前金區拜訪朋友，但一見到警察馬上掉頭離去，且神情相當緊張，引起警方關注並上前盤查。

盤查時，郭女報出妹妹的身分，警見照片不是郭女本人，馬上識破，郭女也因為心虛手狂抖，心虛的樣子表露無遺。孰不知警方一查，竟發現郭女是橋頭地院及橋頭地檢所發布的洗錢防制法、詐欺、毒品通緝犯，郭女眼看紙包不住火，只好坦承自己因為被通緝才謊報身分。

警方除了查到郭女3條通的身分外，還在現場搜出郭女所攜帶的毒品，包括安非他命2包(毛重：1.14公克)、咖啡包3包(毛重：8公克)、搖頭丸1包(毛重：1.75公克)、梅錠1顆(毛重：0.96公克)等毒品，全案移請高雄地方檢察署偵辦。

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