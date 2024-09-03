動手的男子遭警方帶回警局偵辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市鳳山鬧區在昨（2）日傍晚下班時段，驚見有黑衣人上門討債，打開白色被害人轎車車門狂毆，造成被害人多處受傷，路人看到嚇壞趕緊報警，原來是2人有合作投資，疑似破局雙方互控欠錢惹禍。

據了解，65歲黃姓男子在下班時段開車經過鳳山區澄清路、文衡路口，巧遇穿黑衣的40歲黃姓男子，2人十分熟識有一起出資投資電子晶片生意，卻疑似合作破局產生嫌隙，40歲黃男一言不合就衝上前追打，打開車門一頓輸出，讓路人看傻趕緊報案。

警方到場時，黑衣40歲黃男已離開現場，留下渾身是傷的65歲老黃男，頭部、胸部、臉部、小腿皆有傷勢，由警方陪同前往醫院驗傷，並於當日晚間8點通知動手的40歲黃男到案說明。

老黃男說被打時皆無還手，警方也從目擊者說詞證實老黃男說法，將黑衣40歲黃男依傷害罪嫌送辦，至於2人糾紛為何仍是羅生門，因雙方皆互控對方欠錢，實際情況還有待釐清，警方表示處理事情應理性，勿因一時情緒失控而遭法辦。