駕駛疑為拿手機，不慎衝撞分隔島。（警方提供）

今（2）日下午2時許新北市華江橋下橋處發生自小客車撞分隔島事故，49歲許姓男子駕駛自小客車經華江橋往板橋方向行駛，於下橋處疑欲拿取手機，導致未注意車前路況，正面衝撞分隔島，所幸人並未受傷。

海山警分局獲報派員到場，管制1線車道並對駕駛許男進行酒測，酒測值為0，隨後依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，釐清事故原因。事故車輛於下午2時50分拖離，現場解除管制，恢復車輛通行。