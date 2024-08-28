王心凌將在10月12、13日於台北小巨蛋舉辦「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」。她近來緊鑼密鼓籌備演出內容、規劃排練，28日在社群釋出一支短影片，搶先曝光不到1秒鐘的神祕舞台畫面，引起眼尖的歌迷熱烈討論，團隊也證實是王心凌和團隊幾經會議討論，多次溝通之後，初步定案的舞台3D示意圖。

只見她的新舞台是充滿繁瑣細節的羽翼移動城堡舞台，除了兩側的巨型LED做成翅膀形狀唯美夢幻之外，中間高達10米的3大片巨型LED架設圓形軌道，以正面是銀幕背後是雷射燈光的華麗姿態，氣勢十足；整座羽翼移動城堡因為製作花費鉅資耗時費工，全部以海運來台，台北首演後，接下來也將跟著王心凌前往不同的城市巡迴演出。

寵粉的她這套新巡迴依然有設計延伸舞台，但延伸舞台的使用不同以往，製作團隊表示絕對有意想不到的呈現方式，敬請期待。她向來自我要求很高，為了在演唱會上呈現新造型，每天和各地不同的造型團隊腦力激盪，不斷推翻、重建，希望屆時跟粉絲相見時送上驚喜，她信心滿滿說：「就是要給歌迷最頂級甜蜜的體驗。」