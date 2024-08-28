國際半導體展即將在9月3日登場！104人力銀行持續追蹤半導體產業人才發展，2024年第二季平均每月徵才2.6萬人，比去年同期增加8％，已走出2023年第四季因晶片過剩陰霾。隨著晶片大廠陸續往中南部設廠，中南部工作機會占比已突破3成，最缺職務從去年同期的數位IC設計工程師，轉為第一線的作業員，反映企業擴廠的人力需求。

104人力銀行回溯過去9年多共計2279家半導體廠商，從刊登123.4萬筆職缺發現，最缺工發生在2022年第二季，平均每月徵才3.8萬人，2023年第四季開始因晶片庫存去化壓力減輕，而AI熱潮又帶動半導體業活絡，企業徵才力道回升，截至今年8月缺才2.7萬人。

AI加持，吸引求職者投入半導體！2024年第二季，平均每月想投入半導體求職者人數比去年同期成長18％，平均每位求職者可獲得2.1個工作，高於整體求職市場的1.8，半導體產業缺工壓力高於整體求職市場。