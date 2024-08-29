星亞的前身即為台亞半導體旗下的系統事業處，2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示系統及視覺燈光系統的研發與製造，星亞本身所具備的3個核心技術，包括擁有高超解析度的色彩校正系統、超大型的顯示螢幕、同步即時顯示技術，還有節電節能效率高達40%的多項顯示系統技術專利，成為台亞集團旗下第一家興櫃掛牌的子公司。

星亞上半年EPS達1.81元，星亞總經理李柏龍表示，目前在手訂單能見度已達七個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，加上戶外廣告(Out of Home)應用主力客戶營運成長策略所帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，將對星亞未來整體毛利率、獲利表現帶來正面的貢獻。此外，星亞的新一代數位顯示系統已於七月進入量產階段，隨著製程不斷優化，預計產能將提升超過20%。截至目前，今年前七個月的業績已較去年同期成長13%，展望下半年，星亞對營運表現持樂觀態度，預計將進一步推動全年營收與獲利的增長。

展望今年營運，法人預估，2024年營收可望勁揚逾3成，法人預估其EPS可上看4元，明年獲利大幅成長，挑戰獲利半個股本。