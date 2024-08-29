美國費城一對情侶在車上愛愛時，一時太激情身體不小心壓到排檔桿，導致車子失速衝進附近河中，幸好2人及時在車子落水前逃走，然而在岸上仍可看到沉在水中的車燈，最後被趕到的警消人員從河中拖出。

事件28日早上發生在賓州費爾蒙特公園(Fairmount Park)Strawberry Mansion 大橋附近車道，一輛休旅車淹沒在斯庫爾基爾河(Schuylkill River)中，消防隊接到報案後，於上午9時成功把休旅車拖出河中。

當地媒體報導，休旅車落水原因與車上一對情侶有關，警方凌晨4時27分左右發現2人因為在車上激情車震，身體不小心壓到排檔桿，車子才會滾落河中。

警方表示，2人在車子落水前及時逃到岸上，2人沒有受傷，健康情況良好。從現場照片中可看到，水面上仍可看到沉在水中的車頭燈，車子距離岸邊約15公尺遠，在水中浮載浮沉一段時間才終於被拖上岸。