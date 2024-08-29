越南副總理陳紅河週三（28）下午，在接見了中國交通建設集團總經理王海懷，並給予高度肯定該集團在越南承建的公路、鐵路、能源及可再生能源等基礎設施項目，並期待中國交建在基礎建設、交通、農業等領域提出更多實際有效的合作建議，促進兩國高層協議的落實。

據越南政府公報28日報導，王海懷表示過去30年來，中國交建在越南完成了超過30個計畫，涵蓋港口、近岸風電場、工業區等，合約總價值超過30億美元（約新台幣956億元）他強調，越南目前的法律框架和投資環境有利於外國企業的投資與經營，這將促進未來更多合作機會。

王海懷指出，該集團密切關注越南的重要交通計畫，包括連接中越兩國的交通線路、南北高鐵、以及河內和胡志明市的地鐵線路。此外中國交建也準備在越南開展先進技術的近岸和離岸風計畫。

陳紅河副總理建議中國交建積極參與，這些計畫對於促進兩國經濟聯繫至關重要，並應盡早啟動。他還期望中國交建能繼續與越南夥伴合作，從設計到運營的各個階段都能遵守兩國的法律規定，實現高效合作。