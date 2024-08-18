2023年3月和台灣斷交的宏都拉斯與中國大陸建交後未獲得預期利益，宏國將於2025年進行總統選舉，爭取提名的前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）指出，若當選將恢復與台灣的邦交。對此，外交部表示，將持續關注宏國的政治情勢，任何有助拓展我國際空間的機會，外交部一向全力以赴。

正爭取自由黨（Partido Liberal）提名的納斯拉亞（Salvador Nasralla）近日表示，若他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。

對此，外交部表示，中國長期對我國友邦威脅利誘從未間斷，意圖孤立我國際地位，尤其宏都拉斯與中國自去年3月建交以來，雖然渴望在經貿及投資領域受惠，但事實證明，中國對宏國始終未能履行鉅額建交承諾。

外交部指出，宏國絲毫未獲得預期的益處，反而先面臨養蝦業急劇崩潰與雙邊貿易嚴重失衡的惡果，再一次凸顯中國在外交場域無所不用其極的惡劣行徑。相對於中國為達目的不擇手段的外交行徑，我國向來秉持互惠互助的精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹。

外交部表示，將持續關注宏國的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度與世界各國交往，也不會預設前提，任何有助提升我國國際地位、拓展我國際空間的機會，外交部一向都認真看待，並全力以赴。