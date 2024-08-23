第三勢力333政黨團結聯盟、共和黨主席周克琦，與前10大槍擊要犯「台灣皇帝」藍信祺搭擋，參加本屆總統選舉連署，周以現金4600元向23人收購連署書，台北地檢署依《總統副總統選罷法》連署行賄罪起訴周克琦，藍信祺與周男女友周怡菱2人因罪證不足，獲不起訴處分。台北地院今（23）日宣判，依違反總統副總統選舉罷免法判3年徒刑併科罰金200萬元，褫奪公權5年。可上訴。

另協助周男收購連署書的傅李秀治、潘莉英2人因認罪，檢方審酌2人沒有前科，年紀均逾七旬，均給予緩起訴處分1年，並命2人須依觀護人指示分別完成法治教育6小時、8小時。

起訴指出，周克琦去年9月與藍信祺搭檔參選2024年總統大選，周為副總統候選人，2人從事連署，去年10月21日、22日，周在新光三越台北站前店前廣場舉辦造勢活動並設連署攤位。

周指示傅李秀治、潘莉英2人當場發放米酒、牙刷及牙膏等物品外，周並在5名民眾完成連署，給予每人現金200元。

22日下午，周提供傅李秀治、潘莉英2人4000元，指示在亞洲廣場大樓前發放20名連署民眾現金，數日後，周又於立法院外，交付連署民眾200元，涉嫌連署買票。