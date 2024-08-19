若美國前任總統川普再次當選，寬量國際策略長谷月涵表示，肯定要繼續留在台灣。(洪凱音攝／洪凱音台北傳真)

美國總統將於11月進行投票選舉，有台灣先生之稱的寬量國際策略長谷月涵表示，由於美國可以通訊投票、不用花錢，一定會參與美國這次總統選舉投票；當媒體問及若由美國總統候選人川普再次當選，谷月涵表示，「如果川普當選，我肯定要繼續留在台灣」。

川普日前一席「保護費說」嚇跌台股；谷月涵坦言，總統大選前，股市會比較震盪，選後也會有選舉循環，通常對股市是比較負面，當前建議投資人多保留點現金，來因應可能的選舉變化。

寬量國際19日舉辦第2季媒體記者會，主題聚焦「台灣半導體供應鏈與再生能源展望」，媒體也問及谷月涵，美國總統大選結果對整體經濟的影響。

谷月涵指出，美國股票會反映選舉後的趨勢循環，根據過往經驗，若總統沒辦法連任、由新任總統人選擔任，不論政黨都會做一些改變，包括政治、內閣、法律等，當有比較大的轉換、適應時，對股市指數影響是比較負面的，而新任總統也會把前任總統做得不盡理想政策丟出來，以順應民意，首要之務是將市場經濟調整好，這樣對新任總統未來4年要再次爭取選舉連任會比較有利。