美前總統、共和黨總統候選人川普警告說，他將向那些不接收被美國遣返移民的國家徵收高額關稅。

川普22日在亞利桑那州蒙特祖瑪山口（Montezuma Pass）出席競選宣傳時說，「這些國家一定會接收移民，如果他們不這麼做，我們就不與這些國家進行貿易，還要向他們徵收高額關稅。」

川普的談話表明，如果他成功重返白宮，他的移民政策和貿易政策可能會緊密相扣。這是川普收復亞利桑那州的努力之一，他在2020年總統選舉以一萬多票的微小差距輸掉這個州。

移民問題是川普連任宣傳的基石。他承諾完成整個邊境牆的建設，並開展美國歷史上最大規模的驅逐行動。民調顯示，大多數美國人支持遏制移民潮。

川普還把向敵對方和美國盟友徵收高額關稅作為他的經濟政策的關鍵部分。他甚至說希望從進口稅中籌集足夠的資金，以便大幅降低所得稅。這意味著美國政府的收入來源方式將發生重大變革，並導致消費者商品成本普遍上升。

美副總統賀錦麗22日晚在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，被正式提名為2024年民主黨總統候選人。川普選擇在同一天走訪美墨邊界地區，加大對賀錦麗處理非法移民問題的攻擊力度。