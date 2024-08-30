清水區3棵百年朴樹有2棵遭感染 市府將循程序建議移除1棵。（陳淑娥攝）

台中谷關溫泉廣場樹齡60餘年的二葉松，日前因倒塌已進行移除，並由農業局公告解除老樹列管，護樹議題再度浮檯面。議員楊典忠27日指出，每年市府單靠農業局5、600萬經費，如何落實老樹保護，不捨老樹逐年減少。農業局27日指出，2013年間普查時，多數已列入受保護樹木，故後續新增數量較少。

和平區谷關溫泉廣場是大眾休閒熱點之一，但民眾發現該廣場暫停開放，且長達1個多月。台中市觀旅局昨表示，該區域因進行老樹移除作業，為避免危險，才暫停使用，目前工程已完成並重新開放。

和平區公所指出，該棵二葉松上月分枝幹斷裂，枝條觸壓到谷關派出所電線，台電評估有公安之虞。該所考量樹木年事已高，多年來遭受棲地縮小、白蟻蛀蝕等情事，維護成效有限，為避免不可預期公共安全危害，已函請農業局同意解除列管。

台中市受保護老樹共計1054棵，去年解除列管21棵，僅新增3棵；今年截至7月解除列管12棵，新增3棵，老樹已逐年減少。文史工作者陳家彥質疑，人才年年培養，活動年年舉辦，但實際樹保經費沒增加，褐根病善後也不處理，導致到處漫延。

楊典忠表示，台中市府在2013年制定《樹木保護自治條例》，但徒法不足以自行，每年單靠農業局5、600萬經費，要巡查、定期健檢、褐根病防治、施藥、委員會議、專業諮詢及辦活動，瀕危老樹能獲多少醫療資源補助。

農業局指出，該局每年編列約500至600萬元預算用以辦理受保護樹木定期健檢巡查等；另依《台中市樹木保護自治條例》規定，各受保護樹木土地管理機關亦有自行編列相關維管預算，以共同落實管理保護老樹之責。