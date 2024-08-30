胡瓜、Sandra主持的TVBS《拜託ATM》特別企劃「最強高中生交流賽」總決賽於今（30日）播出。胡瓜比照上次大學生系列，加碼10萬獎學金鼓勵學生們，其中一位參賽學生表示屆時將把獎金全數交給父母，胡瓜頓時露出羨慕表情，並調侃道：「小禎跟胡釋安有沒有在看這一集？要好好學習一下」，一番真心喊話瞬間引發全場大笑。

本次企劃網羅奧林匹亞競賽、FRC機器人競賽、演說、辯論金牌等各界頂尖高中生來挑戰。有題在探討「strong suit」的意思，身為胡瓜英文老師的Sandra，當場用英文問起胡瓜的「強項」是什麼，胡瓜以一口流利的英文回應他的強項是「LDS」，Sandra一臉疑惑反問：「什麼是『LDS』？」胡瓜解釋：「LDS就是『喇低賽』(台語)」，幽默的英文運用讓Sandra哭笑不得。

「最強高中生交流賽」對決精彩，每位冠軍都成功抱走高額現金，讓觀眾大呼過癮，紛紛表示：「好猛」、「他們到底看了多少書」、「長知識了」，Sandra分享：「這次企劃特別在於我們不分學校，而是用不同領域來區分，艱難的考題讓競爭感又加倍」，胡瓜也表示：「參賽的學生們表現優異，彷彿行走的百科全書，他們在面對極具挑戰性的題庫時，依然能對答如流，而且他們都參加過國際大賽，挑戰時完全不會怯場。