檢廉今早兵分多路，前往民眾黨主席柯文哲台北市金山南路二段住處，以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室等地搜索。稍早民眾黨於下午1時召開緊急中央委員會，民眾黨發言人吳怡萱說，目的是為成立應變小組，預計下午3時透過記者會對外說明。

吳怡萱表示，民眾黨中央黨部、台玻大樓柯文哲辦公室、柯文哲住家被檢廉搜索，民眾黨中央委員會因應行動召開緊急中央委員會，並成立緊急應變小組。她也指出，開會並非是為了討論代理黨主席。

吳怡萱也說，希望偵辦過程中，要清楚告知到底憑什麼搜索，到底有無證據，而不是用這種大動作，甚至配合特定媒體亂放風向，抹黑柯文哲。

吳怡萱表示，有特定媒體配合，做出不實指控報導，可以看出這次搜索行動，搭配媒體操作，對民眾黨是極大壓力跟迫害。她重申，民眾黨會配合司法調查，檢廉要把證據拿出來，呼籲廉政署，在既有法律正當程序下，不要超過法律行動，希望秉持偵查不公開，而不是配合特定媒體洩露訊息，影響偵辦。

民眾黨立委黃國昌約於下午1時5分抵達，他受訪時強調，針對柯文哲的清白，目前民眾黨全黨上下都有信心，但還是要很嚴肅地指出，台灣作為民主法治國家，執政黨居然會搜索主要在野黨的中央黨部，這是非常嚴肅看待的事。

至於是否做好準備接代理黨主席？黃國昌說，目前為止沒有這個層次的說明，在中央委員會召開之前，不太適合針對任何要討論的消息，做出任何發言。他並強調，現在最重要的工作在立法院，其他事等臨時中央委員會開完後，再跟大家說明。

民眾黨立委吳春城受訪時說，今天會議應該是面對這兩天問題，找中央委員一起研議和危機處理。至於是否認為要推舉代理黨主席？他說，柯文哲昨天已經正式請假，「黨不能一天沒有主席」，這個應該是必要的。

民眾黨立委林憶君則透過新聞稿表示，民眾黨一直以來堅持清廉、透明的價值觀，「法律之前人人平等」是自由民主社會的基礎。她強調，尊重司法程序的獨立性，盼勿枉勿縱，但她也特別提醒，檢調與各界應遵守「無罪推定原則」，應根據證據事實，未有定論前，不應過度揣測渲染，干預司法調查，避免造成不必要的社會恐慌與誤解。