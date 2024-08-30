一名50多歲男子，於健檢中發現有較高風險罹患攝護腺癌，但進一步檢查卻都沒有找到癌症病灶，令他非常緊張。求診時醫師就告訴他，即便是正常人體內也可能本來就有攝護腺癌細胞，建議他不妨透過食物來達到抑制的效果，可試著多吃番茄搭配幾片酪梨。結果2個月後再檢查，數值就明顯下降。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中表示，該男子檢查發現攝護腺特異抗原指標（PSA）高達8.8（正常值應低於4 ng／mL），然而後續做了許多相關檢查，包括電腦斷層等，都沒有發現患有攝護腺癌，由於很擔心便來求診尋求意見。

江守山接著說，當時他就告訴男子，確實正常人體內可能本來就有攝護腺癌細胞，60歲以上男性可能60％都有，以他的年紀來說，有40％也並非不可能。不過，他建議對方可以藉由食物來抑制癌細胞生長，試著平常多吃一些番茄看看。

江守山提到，之後男子便開始大量食用番茄，2個月後再次檢查，PSA指標竟上升至9.5 ng／mL。進一步詢問才知道，原來他每餐都會吃一大盤番茄，但茄紅素需要與油脂一起攝取才能被身體有效吸收；再加上其擔心攝護腺癌風險，完全不敢吃高油脂食物，如此反而導致茄紅素未能發揮應有效果。

於是，江守山就建議男子在食用番茄時，可以切幾片酪梨一起食用，其所提供的油脂就很足夠了。2個月後再檢查，患者PSA指標就從9.5降到5以下。江也藉此個案表示，於早期階段，用食療來控制癌細胞是有機會達成的。

另外，除了上述所提的番茄加酪梨外，江守山補充，還有以下4種食物組合能發揮更大的效果，以供民眾參考：

1、穀類加豆類：兩者的蛋白質能產生補缺作用，使蛋白質利用率提高。

2、藍莓加葡萄：使抗氧化效果加乘。

3、薑黃加黑胡椒：可以提高薑黃素的吸收率。

4、魚加大蒜：有助降脂、抗發炎。