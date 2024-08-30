大千綜合醫院設置與醫學中心同等級的正子造影設備，讓癌症病人不須舟車勞頓到外縣市檢查。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為幫助苗栗縣癌症病人就近治療，減少奔波的辛苦，大千綜合醫院自2009年開始，歷經15年的在地深耕，從軟硬體、設施設備到專業人才，全力打造與醫學中心同等級的癌症治療團隊與設備。在2017年成為苗栗縣首家癌症品質認證醫院後，今年再次通過評鑑，持續成為苗栗縣唯一的癌症品質認證醫院。

大千綜合醫院癌症中心主任黃明立表示，大千於2009年成立放射腫瘤科，並引進最新放射線治療儀器「銳速刀－迅弧治療技術（Rapid Arc）」，接著2012年設立血液腫瘤科，提供完善的癌症藥物治療（化療、標靶、免疫治療）及提供安寧照護，2014年引進核子醫學檢查設備，2021年更創立苗栗縣唯一的正子造影中心，協助癌症診斷、分期及後續精確追蹤；此外，癌症中心設有個管師、營養師、心理師及社工師，搭配癌症資源整合，讓癌症醫療從篩檢、診斷、治療、追蹤、到末期照護，大千都能提供最完整的醫療服務。

近年苗栗縣申報的癌症新診斷人數約1000人，其中大千的診斷及治療數超過5成，是佔比最高的。大千每年新診斷的癌症人數約500至620人，其中包含本院診斷的人數約450人／年，外院轉入約150人／年。另外，每年於大千接受癌症治療的新個案比率約65至75％（排除他院癌症治療的個案），且逐年穩定成長，顯示越來越多的縣民，願意就近於在地良好的癌症品質醫院接受治療。

大千綜合醫院癌症中心主任黃明立提醒，符合五癌篩檢的民眾，一定要定期檢查，才能早期發現、早期治療。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

黃明立分享相關案例，包含46歲的李女士，因參加社區癌症篩檢活動，意外發現自己右側乳房有一顆腫瘤、58歲張先生參加公司健康檢查同時合併大腸篩檢，發現在乙狀結腸長了惡性瘜肉、55歲的林女士因母親為肺癌病人，得知大千有肺癌篩檢活動後，主動參與LDCT篩檢，意外發現右下肺有一顆小結節。三位病人在大千癌症團隊的協助下，順利接受治療並定期追蹤。

黃明立表示，此次大千再次通過癌症品質認證，除了對團隊成果的肯定，也代表對苗栗縣縣民健康照顧的責任。鼓勵民眾如有符合國健署免費五癌篩檢的資格，一定要定期檢查，才能早期發現、早期治療，遠離癌症的威脅。