桃園市政府都市更新專案辦公室30日成立揭牌，桃園市長張善政表示，都市更新勢在必行，在有力的組織下更得以有效推動，達事半功倍之效。為此，市府成立了都市更新辦公室，並計畫在明年成立正式專責機構「住宅及都市更新中心」。張善政強調，桃園作為六都中最年輕的城市，更應未雨綢繆，積極推動都市更新，期盼各界持續支持，確保桃園在都市更新領域中穩步前進。（賴佑維攝）

桃園市政府都市更新專案辦公室30日成立揭牌，桃園市長張善政表示，都市更新勢在必行，在有力的組織下更得以有效推動，達事半功倍之效。為此，市府成立了都市更新辦公室，並計畫在明年成立正式專責機構「住宅及都市更新中心」。張善政強調，桃園作為六都中最年輕的城市，更應未雨綢繆，積極推動都市更新，期盼各界持續支持，確保桃園在都市更新領域中穩步前進。

張善政特別感謝國土署和市議會的支持，都市更新專案辦公室將肩負研擬桃園都市更新推動計畫、防災都市更新專案計畫、協助民間申請公辦都更以及都更推動師專案計畫等四大任務，引領未來桃園市都市更新進程，確保在建物老舊情形更嚴重前，及早展開都市更新工作。

都發局表示，桃園市住宅總量為87.4萬戶，其中屋齡達50年以上的老宅佔4.6％，意即有4萬戶之多，且舊市區亦面臨屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，亟需推動都市更新，都市更新專案辦公室將以全新的組織，透過各項法令及專案計畫的推動，開啟桃園都更新篇章。