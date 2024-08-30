今天是開學日，屏東縣警察局各分局都規畫護童專案。（潮州警分局提供／羅琦文屏東傳真）

真！人民保母。30日是113學年度第1學期的開學日，屏東縣警察局各分局都規畫護童專案，其中潮州鎮有一名國小新生在校門口坐在地上淚眼汪汪連說：「不要、不要！」潮州警分局長林明波見狀也蹲下來，和老師一起勸了15分鐘，終於讓小朋友乖乖進教室。

屏東縣警察局表示，開學第一天，警方規畫護童勤務，編排員警及義交在縣內各國中、小學門周邊重要路口，協助各校導護老師、志工維持交通秩序，加強校園周邊道路交通秩序維護及巡邏守望，詳加查察可疑人車，確保學童安全。

開學首日也是新生入學第一天，小學童面對陌生的校園及老師無法適應，潮州有一名小一新生一直黏著媽媽，坐在學校門口的人行道上，淚眼汪汪連說「不要、不要」不想進教室，老師連忙勸說學童，一旁督勤的潮州鎮分局長林明波也上前關心小學童，幫忙勸說趕快上學。

屏東縣警察局長戴台㨗呼籲用路人及家長，載送學童時應遵守道路交通規則，車輛勿違規停車，不貪圖方便任意橫越馬路，並向學童宣導過馬路需行走行人穿越道及「路口慢看停」等交通安全觀念，讓守法觀念從小紮根，共同建構學童交通安全環境。