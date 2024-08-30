開學日，縣議員曹嘉豪牽著小女兒的手，送女兒上小學一年級，互動溫馨。（曹嘉豪提供／葉靜美彰化傳真）

開學囉！今（30）日是開學日，彰化縣內各分局都派員至各小學執行「護童專案勤務」，確保學童上、下學安全，也趁此機會加強安全宣導，縣議員曹嘉豪的小女兒今年剛好就讀小學一年級，他特別與老婆一起送女兒上學，也道出身為家長緊張又開心小朋友要上小學的心情轉折。

埔心國小教職人員特意扮演恐龍，在校門口迎接活潑可愛的小朋友，員警執行「護童專案勤務」，並發送文具宣導品，拿到的學生露出笑顏，開心上學。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

牽著小女兒的手上小學，小女兒說，「爸爸我會怕」，曹嘉豪急忙矮下身來，安慰女兒不用怕，父女間互動溫馨，曹嘉豪小女兒今年剛要上小學一年級，大女兒今年則剛升國中一年級，2人相差6歲，曹嘉豪在6年前送大女兒上國小，適逢爭取連任的選舉期間，他說，6年前忙著選舉的事，比較沒感觸，6年後送小女兒上小學，反而更緊張了，有種既開心小孩長大，又怕小孩長太快那種「既期待又怕受傷害」的心情。

曹嘉豪對小孩的教育很有自己的想法，他說，現在小女兒還小，會由他跟老婆輪流接送上下學，等過幾年，再長大點，則會跟大女兒一樣，依序訓練她搭公車、騎腳踏車上學，他強調小學是重要里程碑，期許小朋友能獨立。

曹嘉豪說，自己國高中都讀私校，從小到大都不在父母身邊，讓他覺得很殘忍外，長大後也發現自己與父母在認知及生活態度上都有很大的落差，也因此他選擇讓小孩都就近就學，他說，等小孩長大了，也許會想要出國留學或工作，現階段就多留在身邊享受天倫之樂吧。

彰化縣警察局義交大隊長許增鏞也在開學日與溪湖分局長蔡宏澤前往埔心國小，與特意扮演恐龍的學校教職人員，一起在校門口迎接活潑可愛的小朋友，同時發送文具宣導品，拿到的學生露出笑顏，開心上學；身處資訊時代，被害人年齡層有下降趨勢，蔡宏澤特別提醒同學「不拍不傳私密照，保護自己要說NO！」，並要勇於求助，避免成為受害者。

員林分局派員執行「護童專案勤務」，也藉此機會加強婦幼安全宣導，分局長吳詠傑表示，孩童是國家未來主人翁，需靠警方、校方、家長及社區等各界力量共同合作，才能提供孩童一個安全無虞、快樂學習成長的環境；並呼籲汽機車駕駛人，上、下學時段人車潮較多，如行經校園請減速慢行、禮讓行人，並請家長接送學童切勿違規停車影響其他用路人。

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