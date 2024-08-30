各國中、小30日開學，澎湖受少子化影響，今年新生僅528人，比去年新生607人，足足少了79人，降了1成3。36所國小中，甚至有湖西沙港國小、西嶼大池2間國小沒有新生報到，另19間國小新生數只有個位數，其中合橫海洋實驗小學新生僅1人，成功、嵵裡、講美、花嶼3所國小也只是2人。

而新生人數最多是馬公是石泉國小，有82名，擠下近來新生數都破百最多的文澳國小69名。

尤其，長期致力於推動海洋教育，曾榮獲「2016年度教育部教學卓越金質獎」、「2017學年度教育部推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校聯盟標竿獎」、「第6屆國家環境教育獎」等獎項的合橫國小，雖經10年深耕，轉型為全台首間以海洋教育為主軸實驗小學，也難逃只有1名新生命運。

以西嶼鄉來說，合橫鄰近的竹灣、小門、赤馬國小等都陸續廢併校，大池國小今年新生也掛零。至於以棒球聞名的白沙鄉講美國小，今年也只有2名新生。

今年學生數共44人的合橫海洋實驗小學，依季節分為春夏秋冬四季主題課程，並規劃「海洋教育教學基地、策略聯盟、移動課程」等外界資源，同時設立國際教育學習場域，低、中、高年級每週各4節英語課，將國際語言（英語）融入學習環境與課程，讓學生從中拓展國際視野。

合橫國小校長葉萬全表示，即便1年級新生只有1人，校方仍將採低年級混合的方式，透過藝文課、體育課、生活課進行學習互動，不會讓新生感到孤單，學校也有社團活動，未來也會積極對外招生。但偏鄉小學因少子化裁併校的問題一直存在，未來還是得看上級教育單位能否投入偏鄉更多教育資源，才能留住在地學生。

澎湖縣政府教育處表示，113學年度國中實缺代理教師計59位、國小實缺代理教師計81位，目前均已透過全縣聯合甄選（國小）、各校自辦甄選或再聘等方式聘足所需師資；而教育部針對全校學生人數30人以下國中另有補助增置專長代理教師，澎湖縣113學年度計有8位國中增置專長代理教師，由各校針對教學類科需求自辦甄選予以聘任。

至於學校若有少數特殊領域或類科需求而衍生之教學節數，優先由校內現職教師以超鐘點回兼或外聘鐘點專長教師方式因應，俾維護學生學習權益。