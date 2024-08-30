為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局大園分局於開學日，派員在轄內學校，關心校園周邊交通狀況，同時舉牌宣導交通安全，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。
大園警分局長王智民表示，孩子是國家未來的主人翁，需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量共同合作，才能讓學童有一個安全無虞，快樂學習的成長環境。另外也呼籲駕駛人，因上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，切勿違規停車影響其他用路人，以免發生意外。
為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局大園分局於開學日，派員在轄內學校，關心校園周邊交通狀況，同時舉牌宣導交通安全，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。
大園警分局長王智民表示，孩子是國家未來的主人翁，需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量共同合作，才能讓學童有一個安全無虞，快樂學習的成長環境。另外也呼籲駕駛人，因上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，切勿違規停車影響其他用路人，以免發生意外。
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