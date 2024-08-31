大陸央視新聞用戶端8月31日報導，近日針對部分國外媒體報導第53屆太平洋島國論壇會議公報涉台內容，中國大陸政府太平洋島國事務特使錢波在東加首都努瓜婁發做出回應。指出論壇的「三駕馬車」，東加、科克群島、索羅門群島領導人已經做出一致決定，刪除公報涉台有關表述，中方對此表示讚賞。

錢波強調，台灣從歷史、法理、現實上就是中國的一部分，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣既不是主權國家，也不是太平洋島國論壇對話夥伴。多年來，台灣當局一直以1992年論壇公報為藉口在太平洋島國論壇領導人會議期間「蹭會」刷存在感，這種行為嚴重干擾破壞了島國及對話夥伴聚焦島國真正關心的問題，是不得人心、徒勞無功的。

錢波表示，1992年論壇公報涉台內容違反一個中國原則，中方對此持反對意見。30多年過去了，島國地區形勢發生很大變化，中國已同論壇14個太平洋島國中的11國建立外交關係。這些國家都堅持一個中國原則，都認為台灣是中國的一部分。中方認為論壇理應作出相應改變，論壇1992年公報內容理應得到重新審議。索羅門群島有關論壇改革的提議符合大多數島國的期待。

錢波最後指出，許多島國領導人以及論壇祕書處都向中方表示，論壇公報出現涉台表述完全是一個錯誤，公報草案從未出現涉台表述，論壇領導人會議期間也未就此討論，更談不上形成共識。論壇的「三駕馬車」，東加、科克群島、索羅門群島領導人已經做出一致決定，刪除公報涉台有關表述，中方對此表示讚賞。

目前，論壇秘書處已發布正確版本公報。

據悉，第53屆太平洋島國論壇領袖會議8月30日發布公報，重申台灣以「台灣／中華民國」名義參與地位不變，但官網稍晚移除公報完整檔案，8月31日再次上架時，重申台灣參與地位的文字已完全移除。