成大斗六分院精神科醫師李佳寧解釋「雙相情緒障礙症」，建議家屬或親友也最好對這方有概念，當他們的後盾。（周麗蘭攝）

一名大學女生因為好幾天不睡覺，白天也不累，騎著摩托車到處跑，買很多平常不會買的東西，容易與人吵架，所以無法去學校上課，媽媽帶她求助精神科。成大斗六分院醫師李佳寧綜合女大生高中時期曾服用抗憂鬱藥改善而停止就醫等病史，診斷為「雙相情緒障礙症」。

「雙相情緒障礙症」也就是躁鬱症。女大生在密集門診追蹤、服藥治療4周後，症狀逐漸改善，作息回歸穩定，也重新返回學校上課，目前持續在門診追蹤情緒狀態及藥物治療。

李佳寧表示，輕度的躁症有些看不出來，透過門診仔細詢問病患才會回想起在大學某一年有一段時間不太睡覺、選很多平常不太會去學的課，但家人通常以為他們心情很嗨，也會把睡得少合理化，躁鬱症未經治療時是會起起伏伏的。

她說，躁症呈現的方式包括不太需要睡覺、過度買東西、選太多課程，成人有些會投資甚至把房子賣掉、排太多工作、接很多案子；也有些是平常不旅行，突然去環島、看各種展覽、買旅遊展商品，看起來很忙碌。躁症行為通常會伴隨一些後果，當情緒穩定下來會覺得蠻困擾，發現自己選太多課修不完，可能要休學。

李佳寧說，不只病人需要學習這個疾病的變化，親友也最好要有概念，不穩定時期會有一些前兆，病患若沒察覺，可以提醒他們提早回去找醫師，但是有些行為是個性的表現，不能全部歸咎於疾病，她曾遇過家屬很緊張病人又發病，但其實病人頗正常。

躁鬱症病因包括遺傳、創傷、毒品、藥物、壓力等，進而影響神經迴路及大腦皮質變化，導致患者發生情緒與行為變化；治療方法包括藥物治療和心理社會治療。

李佳寧說，藥物包含情緒穩定劑、抗精神病藥物，心理社會治療包括加強對疾病及藥物的理解、學習察覺疾病變化並與之相處。治療目標是以維持規律的睡眠和生活節奏、穩定的人際關係、維持學業或工作運作為首要課題。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。