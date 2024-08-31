美國國務院30日公開文件顯示，RTX因未能遵守軍火出口管制法規並妥善界定出口物品，而被處以罰款。其中，該文件首度詳細解釋RTX三項違規事項，違規事項包括RTX子公司向上海一名客戶提供F-22戰機組件。RTX當時指出，同意接受為期3年的監督。

此前，RTX於7月25日公布最新一季業績時提到，已為有關違規事項提撥10億美元。

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