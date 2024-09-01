0403花蓮強震造成地方百業蕭條，花蓮縣政府編列10億元經費，計畫發給縣民每人3000元振興券，經縣議會審議通過，已成立工作小組並展開後續作業，原可望在9月底、10月開始發放，不過因整體程序繁瑣，觀光處保守預估中秋節後，發放的時間跟使用規則會逐漸明朗，請鄉親耐心等待公告。

縣府震後為刺激內需經濟活絡，參考中央跟金門縣政府過去發放振興券的經驗，以32萬縣民人數估計，每人發放3000元的振興券，編列10億元投入發放作業，包括含印製、行銷宣傳及兌付等費用，經向縣議會提報追加預算，8月初審議通過後，縣府隨即成立工作小組，並結合各局處、各鄉鎮市公所等單位，一同辦理發放計畫，如火如荼準備相關作業。

觀光處原本計畫在9月底、10月初開始發放振興券，如今已邁入9月但實際發放時間仍不明朗，也逐漸引起民眾的關注。

觀光處長余明勳指出，考量振興券屬有價證券，印製過程需特別謹慎、小心，且後續發放作業還有系統及人力調配等繁複的工作需準備，因此縣府將待每個環節都確認完畢才會公布確切的發放時間與使用規則，不過他也強調，目前整體工作均順利進行，保守預估發放振興券的相關資訊會在中秋節過後逐漸清晰，請鄉親耐心等候公告。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣內整體產業在地震過後遭受極大衝擊，加上對外道路一再中斷，縣內經濟狀況亟需給予刺激，因此縣府提出振興券方案，希望促進更多消費並透過滾動的加乘效益，帶給市場給更大的支持力道，保障內需經濟的持續運作，且許多店家為迎接此次振興券計畫，紛紛規畫店內產品的加碼優惠方案，期望能讓振興效果放大又加倍。