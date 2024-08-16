交通部長李孟諺（左）到文創園區關心交通部公路局展覽，和穿著「金馬號」列車小姐合影，還送部長「壽豐、吉安」紀念車票。（王志偉攝）

0403花蓮地震、凱米颱風後，花蓮觀光產業受到極大影響，交通部推振興方案補助自由行住宿每房1000元，每人限用1次，但住房率沒提升。交通長李孟諺拋出加碼自由行住宿，改為每月1人1次等多優惠措施；花蓮旅宿業者「樂觀看待」，不過這兩天又有地震，在交通不穩定情況下，成效如何仍待評估。

李孟諺昨將部務會移到花蓮召開，並和觀光業界代表座談，觀光署現場宣布加碼花蓮振興方案，自由行住宿每房1000元補助從每人限用1次，改為每月1人1次；團客則採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業可申請3團，帶越多團補助越高。李孟諺並在花蓮住宿一晚，也希望各部會和相關機構優先選擇花蓮舉辦各項活動、會議和員工旅遊。

交通部長李孟諺（右三）到花蓮市形象商圈了解醬油等產業發展。（王志偉攝）

李孟諺今天上午安排視察花蓮航空站與花蓮港，並到花蓮文化創意產業園看交通部公路局展，也轉往花蓮形象商圈關切地方產業。剛好碰上今早花蓮發生劇烈地震，李孟諺說，確實讓大家有些警覺，但花蓮觀光產業需要更多關心與協助。

他提到，交通部提出住宿優惠方案，想讓旅客來花蓮有誘因，剛開始住房狀況還不是很好，但已經逐漸把入住率提升到大概2成多，卻碰上前陣子颱風路斷，又有很多退房的狀況，交通恢復正常後，交通部將補助方案延長，希望透過相關措施啊，強化提升國人到花蓮來旅遊的意願。

李孟諺也說，趙次地震、颱風後，航運與海運在備援部分發揮成效，來看航空站是設法想未來能增加航班的可行性，尤其海運可疏運旅客跟車輛的效果，因此交通部也在想讓海用能夠變成常態性交通工具，並把觀光結合，提供旅客另一種選擇。

針對交通部釋出住房獎勵優惠方案，花蓮旅館公會理事長張琄函表示，「樂觀看待」，原祭出振興住宿比預期速度仍慢，這兩天花蓮又發生地震搖晃，交通狀況不穩定仍是一大隱憂，她說昨天跟交通部長李孟諺提到業者面臨的困境，政府也很積極努力設法協助，現階段仍希望利用住房補助預算，有效提高遊客入住意願，讓觀光相關產業能復甦。