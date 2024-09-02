新北市政府今（2）日舉辦新任經發局長盛筱蓉宣誓就職典禮。（陳慰慈攝）

新北市政府今（2）日舉辦新任農業局長諶錫輝及經發局長盛筱蓉宣誓就職典禮，並邀請新北農漁會、青農與相關協會以及工商團體參與。（陳慰慈攝）

新北市政府今（2）日舉辦新任農業局長諶錫輝及經發局長盛筱蓉宣誓就職典禮，並邀請新北農漁會、青農與相關協會以及工商團體參與，新北市副市長劉和然表示，2位新任局長任重道遠，侯市長任期雖剩2年多，但團隊會持續堅持到最後一刻，不僅讓目標達成還發光發熱。諶與盛則皆說會與市府團隊繼續「作伙拚」。

劉和然致詞表示，市政是一棒接一棒，侯市長前2天說，很多人質疑他任期還剩兩年半，到底還能做多少？侯說，局處體系與區公所是他的市政幕僚與地方分身。

劉和然轉述侯友宜說，他在警政署才2年多，但就可以幫警政署做許多政策與制度的改變，他在新北市已經有這麼多年的經驗，所以剩下2年多任期他還可以做很多，劉表示，2位新任局長任重道遠，這個團隊會持續堅持到最後一刻，不僅讓目標達成還發光發熱。

世新大學行政管理學系博士，曾擔任水利局副局長、農業局副局長的諶錫輝，則感謝前農業局長李玟為農業局打造良好的基礎，他說，人令發布後接到劉副的通關密碼「作伙來打拚」，未來之路也需要大家支持。

國立政治大學行政管理碩士學程碩士、逢甲大學建築系的盛筱蓉，曾任新北市政府都市更新處總工程司，媽媽與丈夫今都出席宣誓典禮，她說，長官給她很多勉勵與期許，當初臨危受命接下市場處長，跨領域學習到很多，經發局業務包山包海，她會在前局長何怡明奠定的深厚基礎下，經發局同仁會持續精進發揚光大，落實侯市長「安居樂業」的政策目標。