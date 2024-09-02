NOOOOOOOOOT CLEARS THE BASES! pic.twitter.com/ZMOxHNCEhe — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 1, 2024

Great, Scott!



The runs keep coming. pic.twitter.com/nfWZ6LfPIg — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 1, 2024

紐約洋基主場再度遭到紅雀攻破，外野手索托（Juan Soto）挨批守備不力，他居然3次未能接到對手的高飛球，3球都形成二壘打讓洋基損失慘重，終場紅雀14比7獲勝。這3球在紀錄上都不算守備失誤，只是索托應該可以接到才對，但球都從他的頭上飛過去，可能是場地濕滑與風向影響他的判斷。

索托說：「我一路盯著球，他打出去的時候，我以為是內野的小飛球，但是球愈飛愈遠，還有風勢把球吹向牆邊。」特別是紅雀榎田達治（Lars Nootbaar）第7局擊出的右外野深遠飛球，索托沒擋下來，這球撞牆成為兩分打點的二壘打。史考特（Victor Scott II）緊接著也是敲到右外野，同樣是索托沒有接住而打到圍牆。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此沒有苛責，他認為那球應該是接不到的。以索托過去的表現，他就算不是金手套但是守備也不算差。索托即將進入自由市場，各隊垂涎的是他在打擊區的戰力，守備問題不至於成為他簽肥約的阻礙。

美國網球公開賽正在紐約開打，多位洋基球員前去觀戰，包括賈吉（Aaron Judge）、雷佐（Anthony Rizzo）、卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、索托。