台商資金回流加上新冠疫情以來，航運股、AI伺服器等台股熱潮讓許多股民賺得口袋飽飽，讓台灣呈現一種「錢淹腳目」的氛圍，而今年在AI應用商機推動下，台股再次扶搖直上，財信傳媒董事長謝金河整理全球股市市值排名後發現，台股以2.4兆美元市值狠甩德國、荷蘭等西方列強，他更點出勝出的精隨並直言，實在很不容易。

謝金河今（2）早在臉書寫到，這期《先探》投資周刊把全球股市市值最新排名重新整理一下，排名有一些波動；不過，台股市值2.448兆美元，仍然些微領先德國排在世界第10名，從競爭力的角度來看，台灣股市市值超過德國、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典，實在很不容易。

他接著指出，從排行榜來看，一個國家有沒有重量級企業，會影響排名順位，像台積電市值逼近1兆美元，德國最大巿值公司思愛普（SAP）約1810億美元，第二名的西門子1418億美元，往下是眾多的汽車公司，市值才會被台灣超越。（本文未完，全文見此）

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