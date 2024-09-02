有多次毒品前科的廖姓毒蟲毒癮難耐，今(（2024）年5月跟線上打遊戲認識的網友購買一批咖啡包、哈密瓜錠以及梅片，結果當晚在停車場前因形跡可疑，引來警察盤查，廖姓毒蟲相當誠實，在警方還未對他執行同意搜索前，就奉上剛買的毒品，新竹地院依違反毒品危害防制條例，處有期徒刑4個月。

廖姓毒蟲過去曾因持有第一級毒品10公克以上，經法院判刑在案，未料毒癮又發作，今年5月24日在新竹市某家汽車旅館附近加油站，向線上遊戲暱稱「好贏一直贏」網友，以新台幣1萬5000元購入111包咖啡包，以600元價格購入含甲基安非他命成分的哈密瓜錠2顆，及以300元之價格購入含4-甲基甲基卡西酮成分的梅片1顆。

當天晚間廖姓毒蟲帶著兩名朋友在新竹市某停車場停車，因行跡可疑為警盤查，於員警對其執行同意搜索之前，主動將附表所示毒品交付員警查扣。

新竹地院法官認為，廖男於員警尚未確知其持有毒品犯行前，即坦承持有毒品，並主動交付予員警查扣，符合自首之要件，予以減刑。審酌廖男前有多次毒品前科，此次復又非法持有第二、三級毒品，且持有咖啡包高達111包，數量不少，考量犯罪動機意在自用，犯罪手段尚稱平和，亦未因此而危害他人，所生損害非大，依持有第三級毒品純質淨重5公克以上，處有期徒刑4個月，得易科罰金。扣案毒品沒收銷毀。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。