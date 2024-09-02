法務部行政執行署宜蘭分署今（2）日上午10時，拍賣基隆地檢署查扣走私毒品案件的貨車及動力舢舨，吸引了多達13組人士同場競標，貨車及舢舨最終分別以7.1萬元及28.1萬元拍定。

今年7月，基隆地檢署在調查一件毒品走私案時，查扣了一部小貨車及「漁順66號」動力舢舨。在相關調查告一段落後，委託宜蘭分署執行法拍，以展現掃毒決心及效率。

涉入運毒案的舢舨及貨車2日上午在基隆地檢署法拍，經過激烈的喊價過程，分別以28.1萬元及7.1萬元拍定。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

涉入運毒案的舢舨及貨車2日上午在基隆地檢署法拍，經過激烈的喊價過程，分別以28.1萬元及7.1萬元拍定。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

2日上午10時，小貨車及動力舢舨一起在基隆地檢署進行法拍。宜蘭分署表示，這部涉案的白色小貨車是2011年3月出廠的棚式貨車，里程數17萬2503公里，除欠繳交通罰鍰1,000元外，無欠繳牌照稅、燃料費情形，該車配有鑰匙兩把。

不過，因為查緝時車窗遭擊破、車身有輕微刮傷，適合作為載送貨物之用。拍賣前半小時開放民眾查看車況，吸引不少民眾到場看車。在法拍過程中，足足喊價19次後拍賣官才落槌，最後以7.1萬元拍定。買家表示貨車現況還可以，能以此價格標到相當划算，買下來整理後打算載貨使用。

另外，同場法拍的還有一艘0.72噸的「漁順66號」動力舢舨，目前的船況良好，配備鈴木的舷外機、船用GPS 衛星導航儀、電瓶、油箱，於拍定後將一併點交。宜蘭分署強調，因為該船涉及運送違禁品，拍賣後漁業執照依規定將扣照一年。

今天上午法拍時，這艘舢舨也十分熱門，足足歷經了51次喊價，最終以28.1萬元拍定，拍賣所得將交基隆地檢署依法處理。

宜蘭分署呼籲全民共同反毒，毒品戕害國人健康甚鉅，檢察官查扣毒品涉毒犯罪工具後，透過囑託執行分署換價，是打擊毒品犯罪、維護社會安定的最後一哩路。宜蘭分署將持續貫徹政府反毒之重要政策，強力執行各地檢署囑託拍賣之扣押物，為維護民眾權益盡一份心力！