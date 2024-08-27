法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會將於9月2日上午10時登場，圖為走私毒品遭查扣拍賣的白色棚式中華貨車。（法務部行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會將於9月2日上午10時登場，於當日基隆地檢署一樓新聞採訪室開放競標。宜蘭分署指出，本次受矚目的拍賣商品，是被基隆地檢署查扣協助走私毒品的「漁順66號」動力舢舨船及中華棚式貨車，分署強調，該船、車功能均正常，僅車身略有刮傷及車窗於查緝遭擊破。若有需要的民眾，可於拍賣前半小時開放民眾查看車況。

宜蘭分署指出，因走私毒品遭查扣拍賣的白色棚式中華貨車，里程數為17萬2503公里，除欠繳交通罰鍰1000元外，無欠繳牌照稅、燃料費情形，該車配有鑰匙兩把，僅駕駛座車窗於查緝時有遭擊破情形，車身略有輕微刮傷，適合作為載送貨物。

此外，同遭查扣的0.72噸「漁順66號」動力舢舨船，船況良好，配備之鈴木舷外機、船用GPS衛星導航儀、電瓶、油箱，於拍定後將一併點交；但因該船涉及違禁品運送，主管機關於拍賣後將依規定核處收回漁業執照一年，應買人宜多加留意拍賣公告資訊，有興趣的民眾敬請把握。