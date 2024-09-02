印尼官方統計，當地8月通膨年增率為2.12%，與7月2.13%基本上一樣，維持在央行目標範圍區內，符合市場預期。8月整體通膨是自2022年2月以來最低，跟市場預估值相符。印尼央行的通膨目標區，則是1.5%至3.5%。

另外，印尼上個月核心通膨年增率從7月1.95%，微幅升至2.02%，略高於預估值1.98%。自2023年中以來，這個東南亞最大經濟體的物價，一直保持在央行目標範圍內。

不過，印尼央行還是把當地利率訂在相對較高的位置，一方面避免印尼盾的幣值過貶，另方面也可承受全球金融市場波動過大。印尼央行指出，本季政策重心放在穩定印尼盾匯價上，下季應可進入寬鬆周期，以刺激經濟成長。

在政治議題方面，印尼總統宣布，計畫在自己度假勝地峇里島所主辦的第2屆印尼-非洲論壇期間，與非洲國家簽署35億美元的商業協議。預定進行至3日的印非論壇，主要是想加大印尼擴大出口全球市場的經濟合作。

佐科威總統在2日開幕式中指出，迄今為止，印尼和非洲之間的貿易量不只在成長，貿易協定也在增加。據悉，這35億美元的合約。包括印尼與非洲電力公司的地熱項目，以及生醫方面的合作等。

等到3日結束後，這些非洲國家還要風塵僕僕趕往中國大陸北京，參加另場盛會2024中非合作論壇，時間訂於9月4日至6日。習近平也將於5日參加峰會開幕儀式，並發表談話。