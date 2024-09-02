「台中市民廣場」為台中市知名的遊憩景點，不少違規攤商占用面積草皮搶商機。（台中市建設局提供）

「台中市民廣場」為台中市知名的遊憩景點，不少違規攤商占用面積草皮搶商機。建設局2日指出，常態性違規擺攤累犯共有6名，截至8月底開單累積罰款約123萬元，依程序向法務部行政執行署聲請強制執行，劉姓大戶於上月28日繳清30萬罰鍰，其餘5戶尚積欠共計93萬餘元，市府將持續提送聲請強制執行。

台中市市民廣場擁有大片的優質綠地，不論平日或假日，皆吸引大量遊客湧入，許多家長利用假日前往遛小孩。然而，攤商嗅到商機違規擺攤，不僅影響民眾的休憩空間，也導致草皮生長不良，甚至帶來安全隱患。

建設局長陳大田表示，去年起市府多次柔性勸導，非法攤商仍屢勸不聽，且許多罰單積欠未繳，無視公權力。經調查目前常態性在市民廣場違規擺攤的累犯共有6名，截至8月底已累積罰款約123萬元。

建設局於8月19日聯合執行署台中分署、法制局及警察局等單位，進行違規攤販的強制執行作業。劉姓違規大戶配合度不佳，執行過程中甚至聯繫同夥以機車接應離開。最終，經執行署持續要求義務人通知說明後，違規攤販義務人在8月28日繳清30萬元所欠罰鍰，並承諾不再前往擺攤。

陳大田說，截至8月底已累積罰款約123萬元，目前最大戶已繳清30萬元，其餘5戶尚積欠共計93萬餘元，市府將持續提送法務部行政執行署聲請強制執行，杜絕違法行為，還給市民一個優質的休憩環境。