台中市議會20日展開為期10天的臨時會，根據審計處指出台中市去年行人事故發生率、死傷數都較110年攀升逾6成，議員怒批市府改善道路工程效益不彰，尤其設置科技執法設施只是搶錢，對降低死傷情況根本沒用，要求加強道路設計並確實保障行人安全。市長盧秀燕表示，市府確實要加強改進。

台中市審計處指出，全市110年發生的行人事故為1844件，至112年上升至3024件，增幅高達63.99％；行人交通事故死傷人數更是從110年度的1779人上升至112年為2906人，增加了1127人、增幅達63.35％，且台中市去年的行人事故件數、死傷人數都是六都最高。

國民黨議員陳文政說，台中去年行人、普通重機死傷數高居六都之冠，其中又以12歲以下的行人死傷增幅最明顯。（陳文政提供）

國民黨議員劉士州對此大為不滿，他怒批說，市府近幾年在多處路口設置科技執法設施，事故發生率、行人死傷數不降反增，且增加幅度這麼大，根本就是把市民當提款機，卻對降低事故發生完全沒有幫助。

國民黨議員陳文政也說，台中去年行人、普通重機死傷數高居六都之冠，其中又以12歲以下的行人死傷增幅最明顯，有多達206件、較111年增加近1倍且高於前5年平均值；交通局近幾年改善易肇事路口花了5.2億元，但相比事故情況，成效令人洩氣，要求立即檢討。

民進黨議員曾朝榮則認為，台中市死亡或有民眾受傷的交通事故多，顯示市府未完善道路交通安全設計，應該加強。

台中市交通事故死傷數據高，市長盧秀燕說，確實需要加強改進。（林欣儀攝）

面對死傷數據高，盧秀燕說，確實需要加強改進，今年上半年交通事故及死傷情況都有大幅降低，但市府仍須繼續努力。交通局長葉昭甫指出，市府正向面對去年事故死傷高的問題，也針對行人、機車、高齡者及九駕等情況逐項檢討並研擬改善辦法，今年1至5月事故發生件數及傷亡人數都有大幅降低，會針對重大路口持續改善。

針對科技執法的部分，葉昭甫舉北區學士路、三民路的五岔路口為例說，交通局在該路口實施科技執法，確實改善事故發生情況，也改善民眾用路習慣，顯示科技執法確有成效，已向警政署申請更多經費布建科技執法設施在高風險路口。