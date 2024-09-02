大星野集團OMO札幌。（星野集圖提供）

星野集團虹夕諾雅。（星野集圖提供）

搶攻旅遊市場，住房網站Booking.com 統計「影劇同款」、「Me Time」、「AI科技」、「深度體驗」、「高CP值」最受歡迎，業者鎖定旅遊關鍵字吸客；AsiaYo全面與日本星野集團合作，即日起可訂到所有日本星野集團旗下品牌的酒店，從平價千元青旅到高貴奢華的溫泉度假村皆備。

台灣知名線上旅遊品牌AsiaYo在疫情後鎖定海外日韓旅遊市場，推出各種多元化產品，全面上架日本星野集團旗下各系列品牌飯店，包含豪華享受虹夕諾雅系列、溫泉旅館界系列、親子度假村RISONARE系列、都市觀光飯店OMO系列、自由青旅BEB系列。

AsiaYo提供多種日本不同區域及風格的虹夕諾雅飯店，讓台灣人能住到虹夕諾雅不再是個神話傳奇，「磐梯山溫泉飯店」則是星野集團在福島縣最知名的高級溫泉飯店，只要徒步就能抵達滑雪場跟高爾夫球場，飯店內提供具當地特色的會津美食如蕎麥麵、圓筒飯等。歡慶AsiaYo首度與星野集團合作，從即日起至9月10日，只要在AsiaYo官方IG分享星野集團上架活動，即可抽全站千元訂房金。