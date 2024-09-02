中鋼運通工會呼籲，面對工會最核心的訴求：承諾逐步減少中國大陸（及外籍）船員的派用，優先保障台灣船員工作權，主責的政府機關（包括勞動部與經濟部）須立即正視，並要求實質國營的中鋼運通公司儘速正面回應。

在確定取得合法罷工權後，工會將於本周儘速召開會員代表大會及理監事會，針對一旦資方與政府持續罔顧工會訴求及台灣船員工作權，後續於航行中的船舶上實際執行罷工的各項準備工作與計畫，以及在岸上擴大號召會員、家屬以及各工會友會，規劃更大規模的陳抗行動，進行進一步討論與完整規劃。

中鋼運通工會依《勞資爭議處理法》自8月16日至30日，同步於21艘航行於海上的船舶及在岸進行罷工投票，今（2）日在中鋼運通工會監事及律師劉冠廷、蔣聖謙的見證下開票，在中鋼運通工會487名在船及在岸會員中，共計413人參與投票，投票率85％，其中同意罷工之會員票數371票，占投票會員比例達9成，依據《勞資爭議處理法》正式取得合法罷工權。

更重要的是，在21艘目前航行於海上的船舶中工作的工會會員投票率達99％，其中86％在船工作之工會會員參與投票。