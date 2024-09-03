據悉，巴西政府計劃實施多項改革，以支持本土公司發展，並鼓勵對科技領域的投資，其中一項措施便是對大型科技公司課稅，潛在對象包含谷歌、臉書、Meta、亞馬遜（Amazon）等企業，預計將透過有效的稅收政策，平衡該國預算。

巴西財政部執行秘書杜雷根（Dario Durigan）在新聞發布會上表示，這項計畫與巴西作為二十大工業國集團（G20）輪值主席國一直在討論的全球稅務合作，乃是相互一致。

初步數據顯示，對於在巴西市場營運的企業來說，巴西政府潛在的稅收政策可能占其營收的10％左右，據巴西媒體預估，這項措施將會為政府帶來高達50億雷亞爾收入。

巴西財政部於上周五向國會提交2025年預算案，預估明年將實現37億雷亞爾（約為新台幣210億元）的基本盈餘，並計劃透過提高某部分的所得稅，增加約179億雷亞爾的潛在收入；該部於同日向國會提交另一法案，內容提議修改企業所得稅（CSLL）和股權利息支付（JCP）的社會貢獻稅。

巴西政府原先預計公司稅款談判將在今年度帶來近550億雷亞爾的收入，然而目前效果甚微，展望2025年，政府預估將會有285億雷亞爾的應繳稅款到帳，亦會有與10家大企業重新談判稅收債務所帶來的300億雷亞爾，以及預計今年會獲得、但並未實現的特許權收入100億雷亞爾。

財政部表示，與政府接洽的公司估計將在和解中支付1,300億雷亞爾，不過目前在2025年的預算案中只列入了300億雷亞爾的預期收入。

財政部此前曾指出，對科技巨頭徵稅已是國際趨勢，目前經濟合作暨發展組織（OECD）正在對此進行討論，而該國在考慮的可能性之一，是透過經濟管轄權稅（Cide）來實施徵稅。

Inter Bank首席經濟學家經濟學家維多利亞（Rafaela Vitória）針對上述消息分析道，2025年預算法案的增稅措施不太可能獲得批准，且其它措施也可能在國會被擋下，預估2025年赤字將達到1,100億雷亞爾。