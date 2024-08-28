IIR將確保台資跨國企業的全球所得若有補充稅則需要於台灣繳納，QDMTT則能夠確保台資企業在我國境內的所得達到GMT的稅負要求，才能夠根本的確保我國的稅收權益，並且完整的接軌國際稅制。

隨著AMT徵收率調高至15％，企業需要評估其是否會受到影響。特別是那些因為享受租稅優惠或免稅所得而導致有效稅率低於15％的企業，可能需要額外繳納AMT。因此，建議企業進一步評估租稅優惠的適用方式，進行相關調整和規劃。

企業應重新審視其享受的租稅優惠政策，確保這些政策在新的稅負環境下仍然具有經濟效益。若租稅優惠導致的有效稅率低於15％，企業需要考慮是否調整其租稅優惠策略，以避免額外的稅務負擔。

此外，企業應加強稅務合規管理，確保其稅務申報和繳納符合新政策要求。同時，企業可以考慮進行稅務結構調整，以提升其全球稅務效率，減少潛在的稅務風險。

在財務影響分析方面，企業應進行財務影響分析，評估新政策對其財務報表和現金流的影響，確保有足夠的財務準備應對可能的稅務負擔增加。

曾博昇表示，全球企業最低稅負制（GMT）已經成為國際稅制改革的標準，財政部導入GMT政策是大勢所趨，能夠保障我國的課稅權。同時，建議財政部能夠盡快導入所得涵蓋原則和合格國內最低稅負制，以進一步完善我國的國際稅制體系。企業則應積極評估新政策的影響，進行租稅優惠適用和稅務規劃的調整，以確保在新的稅務環境中仍能保持競爭優勢。