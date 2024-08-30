莊翠雲表示，財政部非常支持辦理國際訓練，藉由此訓練班培育國際財政人才，同時達到國際交流目的，是台灣回饋國際社會的具體貢獻；學員透過課程與來自友邦國家官員共同學習國際財稅新知，十分難得及珍貴。

國際租稅班自1984年開辦以來，迄今已有286位來自64個國家的外國財政官員及1,423人次台灣稅務同仁參訓，提升台灣國際租稅官員的專業及英語能力，也為友邦稅務官員提供深入交流與合作的機會，有效推動租稅外交。

今年課程邀請美國加州州立大學洛杉磯分校經濟暨統計系謝維德教授，興荷蘭萊登國際稅務中心主席Kees van Raad教授授課。參訓學員包括愛沙尼亞、立陶宛、馬來西亞、帛琉、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、土耳其等七國財稅官員及我國財政部暨所屬機關55名稅務同仁。

此外，為向下札根，推動青年稅務人才培育，今年首次提供四名國內大學院校學生參與。透過紮實的理論說明與案例研討相互印證、經驗交流，參訓學員普遍表示收穫豐富。

30日結訓典禮的貴賓包括聖文森及格瑞那丁大使暨外交使節團團長、聖露西亞大使、立陶宛貿易代表處與馬來西亞友誼及貿易中心代表等。