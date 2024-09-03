交通部持續完善台灣自行車旅遊環境，同時助攻國旅並衝刺國際觀光客來台目標，今年推出「台灣自行車旅遊節」10大品牌，路線風格多元，囊括挑戰極限、悠閒環島、欣賞美景、宗教盛事等元素，透過5大主軸為車友創造更豐富的騎行體驗，完成任一品牌活動還有機會獲得澎湖來回機票，邀民眾來感受「台灣騎時很美麗」。

台灣自行車節於2021年轉型為台灣自行車旅遊節，結合自行車活動、觀光圈、自行車友善服務、兩鐵旅遊列車及景點，透過5大主軸一同為自行車愛好者創造更豐富的騎行體驗。

觀光署長周永暉表示，推廣自行車旅遊為振興國旅重要一環，今年以此基礎，與地方政府及自行車公協會聯手推出10大品牌活動，包括國際知名挑戰極限的「台灣自行車登山王KOM」、悠閒環島深度之旅「騎遇福爾摩沙900」、匯集自行車產業鏈的「台中自行車嘉年華」、徜徉湖光山色美景的「日月潭Come! Bikeday 自行車嘉年華」，此外下半年將登場的「環法自行車挑戰賽」也將首度於日月潭辦理。

還有漫遊花東的「徐行縱谷」與「東海岸馬到成功168」、可蒐集台灣4處極點燈塔的「極點慢旅」、結合三年一科東港迎王宗教盛事的「大鵬灣Light One Bike單車活動」、搭配知名景點並可大快朵頤滿滿海鮮的「澎湖跳島101自行車活動」。今年也將首度推出「西拉雅5 cool」活動，帶領民眾探索西拉雅國家風景區的白河、烏山頭、尖山埤、虎頭埤及曾文水庫風光。

周永暉提到，觀光署為鼓勵民眾騎乘16條多元自行車路線，也特別推出「16條多元路線踩點GO」完騎活動，民眾只要在9月底前騎乘16條多元路線的必騎路段，並達成指定條件包括軌跡圖、人車景合照等上傳社群媒體，至指定認證點遊客中心索取雲端連結並填報資料，每條路線前300名騎乘者即可獲得該路線專屬特色紀念幣。

此外，觀光署也與自行車新文化基金會聯名推出「自行車環島認證」，讓大家透過環島騎行獲得專屬認證，認證活動截止日為11月30日。另還將開放車友票選出自行車路線、美食、美景人氣推薦獎，且民眾只要完成10大品牌任一活動，即可抽澎湖來回機票，抽獎詳細後續將於台灣騎跡活動網站公布。

周永暉說，觀光署將持續攜手各縣市政府、自行車公協會、自行車友善旅宿及各觀光圈業者等，合作推出精彩多元的自行車旅遊節活動，邀請民眾透過自行車親身體驗親山、親海、樂環島的旅遊樂趣，並在每小時15公里的速度重新認識台灣。